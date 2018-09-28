'Taklit Man' ünlüleri trolledi, videoları izlenme rekoru kırdı

turda elenen Mehmet Dindar pes etmedi ve aradan geçen 4 yıl sonra yaptığı birçok taklitle Türkiye'de fenomen haline geldi.

Youtube kanalı üzerinden yaklaşık 100 ünlü ismi taklit ederek yaptığı şakalarla milyonlar tarafından izlenen Mehmet Dindar ‘Taklit Man' takma adıyla kısa zamanda 500 bin takipçiye ulaştı. Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu taklitleriyle dikkatleri üzerine çeken Mehmet Dindar, sosyal medyada her geçen gün takipçilerini arttırmaya devam ediyor. Aziz yıldırım ve Fatih Terim taklitleri yaparak ünlü futbolculara şakalar yapan Dindar, 1 yıl içerisinde 100 milyon izlenme oranına yaklaştı.

Mehmet Dindar, Amerika'da rekor olarak bilinen 1 adam 50 ses taklidi videosunu Türkiye'de yapan isimlerden biri oldu. Aldığı tehditlere rağmen işini sevdiğini belirten Dindar, 'Taklit Man' takma adıyla Türkiye'de hiç yapılmamış şakalara, taklitlere ve trollemelere devam edeceğini ifade etti.