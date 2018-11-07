İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksici esnafı ‘Uber' davası öncesi adliye önünde toplandı

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği’nin internet üzerinden hizmet veren Uber’e erişimin engellenmesine ilişkin açtığı dava öncesi çok sayıda taksici İstanbul adliyesi önünde bir araya geldi.

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin açtığı dava öncesi çok sayıda taksici İstanbul adliyesi önünde bir araya geldi.


Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin açtığı davanın görülmesine devam edilecek. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi çok sayıda taksici Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.


Bugün görülecek duruşmada mahkemenin önceki celse talep ettiği bilirkişi raporunun dava dosyasına ulaşması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.