Taksici esnafı ‘Uber' davası öncesi adliye önünde toplandı

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği’nin internet üzerinden hizmet veren Uber’e erişimin engellenmesine ilişkin açtığı dava öncesi çok sayıda taksici İstanbul adliyesi önünde bir araya geldi.
Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin açtığı dava öncesi çok sayıda taksici İstanbul adliyesi önünde bir araya geldi.
Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin açtığı davanın görülmesine devam edilecek. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi çok sayıda taksici Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.
Bugün görülecek duruşmada mahkemenin önceki celse talep ettiği bilirkişi raporunun dava dosyasına ulaşması bekleniyor.