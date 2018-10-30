Taksici, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atladı

Deniz polisi tarafından bota alınarak sağlık ekiplerine teslim edilen adam, tedavi altına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 50 yaşında olan evli ve 1 erkek çocuk babası Tahir Kanbay, taksisiyle köprünün ortasına geldi. Burada aracından inen Kanbay, henüz bilinmeyen bir nedenle korkuluklardan atlayarak kendini boğazın sularına bıraktı.Şahsın aşağıya atladığını gören sürücüler ve sahildeki vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, suyun yüzeyindeki adamı bota alarak kıyıya getirdi. Bilinci kapalı olan Kanbay, karada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sedyeye konulan adam ambulansla Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kanbay'a hastanede kalp masajı yapıldığı öğrenildi.

Atlayan adam karaya güçlükle çıkartıldı

Öte yandan denizden bota alınan adamı karaya çıkartmaya çalışan deniz polisi, yoğun dalga nedeniyle güçlük yaşadı. Sahildeki vatandaşların botun halatını tutmasıyla sabitleştirilen bottaki adam sedyeyle karaya çıkartıldı. Sahildeki bazı vatandaşlar da üzgün gözlere olanı biteni izledi. Köprüde durdurduğu taksi ise trafik çekicisi yardımıyla çekilerek Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne götürüldü.

“Atlıyor demeye kalmadan düşünmeden atladı”

Taksicinin atladığını gören Oğuzhan Dizdar, “Taksici abi, durdu atladı. Nefes alıyordu, polisi bizim arkadaş aradı. Atlıyor demeye kalmadı, düşünmeden atladı” dedi. Balık tutan bir vatandaş ise, “Köprüden atlamış, hiç tanımıyorum. Taksi de orada duruyor müşteri gibi atlamış. Vefat etmiş dediler, denizden çıkartıp hastaneye götürdüler” ifadelerini kullandı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.