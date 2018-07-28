Taksici motosikletliye çarpıp kaçtı

Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde İzzettin Çalışlar Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Necat Demirkıran isimli motosiklet sürücüsü, trafik ışıklarında bir ticari taksi sürücüsüne yol verdi. Bu sırada Demirkıranın arkasından gelen başka bir ticari taksi sürücüsü de bu duruma öfkelendi. Durum üzerine taksi sürücüsü aracını Demirkıran’ın sürdüğü motosikletin üzerine sürerek kaza yapmasına neden oldu. Olayın şokunu atlatan Demirkıran yaralı halde motosikletine atlayarak taksiyi yakalamak üzere peşinden gitti. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken tedavi amaçlı hastaneye giden Demirkıran, taksi sürücüsünün kendisine kasten çarptığı gerekçesiyle şikayetçi olacağını söylediği öğrenildi.Görüntülerde ticari taksi sürücüsü hızla motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçıyor.