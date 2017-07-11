Taksicilerden “15 Temmuz” konvoyu

Konvoy yaparak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçen taksiciler, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na çiçek bıraktı.

"10 Temmuz Dünya Taksiciler Günü" münasebetiyle Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği programda bir araya gelen Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyesi 249 taksici esnafı, 15 Temmuz darbe girişiminin 1’inci yılında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bağcılar Kirazlı Metrosu Etkinlik Alanı’nda düzenlenen programa AK Parti İstanbul Milletvekilli Hasan Turan, Bağcılar Kaymakamlığı’na vekalet eden İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, şehit taksici Akın Sertçelik’in eşi Sema Sertçelik ile çok sayıda taksici ve vatandaş katıldı. Taksiciler ilk önce Kirazlı Metrosu Etkinlik Alanı’nda park halinde bulunan 40 araçla 15 Temmuz yazdı. Daha sonra alana kurulan sahnede kum sanatı ustası Ömer Faruk Elmas, 15 Temmuz’u kum sanatı ile anlattı. Konuşmaların ardından alandan konvoy halinde hareket eden taksiciler ve 34 TBM 35 plakalı ticari taksiyi kullanan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve beraberindeki protokol Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına çiçek bıraktı. Buradan konvoy 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçerek 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bıraktı. Ayrıca protokol ve taksiciler nöbet tutan polislerle tokalaşarak çiçek verdi.

"Cumhuriyetimizi kuran o asil ruhun dimdik ayakta olduğunu bu nesil bir kez daha gösterdi’’

Bu anlamlı gecede konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümündeyiz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. 249 taksici kardeşimizle, 249 şehidimizin anısına inşallah bu akşam etkinlikler düzenleyeceğiz. 15 Temmuz gerçekten cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra bu ülkede yaşanan en acı ve en dramatik geceydi. Cumhuriyetimizi kuran o asil ruhun dimdik ayakta olduğunu bu nesil bir kez daha gösterdi, özellikle o gece cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bir anda milletin sokağa dökülmesi farklı bir duyguydu, hiçbir hisse kapılmadan çocuğuyla hangi durumda ne olduğuna bakmadan ülkesine sahip çıkan bir milletin, savaş uçaklarının ablukaya aldığı o meydana, ailesiyle, çocuklarıyla, torunlarıyla inen bir cumhurbaşkanıyla buluşması gerçekten işi taçlandırdı ve zafer o noktada geldi’’ diye konuştu.

"Biz adalet istemiyoruz, biz idam istiyoruz’’

Şehit taksici Akın Sertçelik’in eşi Sema Sertçelik, "Biz adalet istemiyoruz, biz idam istiyoruz. Bir daha 15 Temmuzlar olmasın, cesaret edemesinler. Allah o günleri bir daha yaşatmasın keşke bizim şehitlerimiz son şehit olsaydı. Allah birliğimizi bozmasın’’ ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anmaya geldik’’

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taksi durağı başkanı Volkan Dabanlı ise, "Bugün ’1O Temmuz Taksiciler Günü’ buradan da bütün taksici meslektaşlarımızın taksiciler gününü kutluyorum. Özellikle hem taksiciler günü olması sebebiyle aynı zamanda 15 Temmuz’un yıl dönümü olması sebebiyle burada şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anmaya geldik. Buradan arkadaşlarıma teşekkür ederim hepsi ekmeklerini bıraktılar tamamı milli duygularla burada bulunuyorlar hiçbir beklentileri yok bu tip olaylarla gündeme gelmek güzel gerçekten çok şerefli bir iş yapıyoruz. Ara sıra bazen olumsuz arkadaşlar çıkıyor bu bütün taksicileri kapsamaması lazım genellememek lazım. 249 şehidimizi temsilen 249 aracımızı topladık ama bu araçlar gecenin ilerleyen saatlerinde, yüzleri, binleri bulacak’’ şeklinde konuştu.

Yaklaşık 5 saat süren program 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na bırakılan çiçeklerin ardından sona erdi.