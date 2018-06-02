Taksicilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Artık öyle bir şey yok. Bizim taksicilik sistemi var. Bu nereden çıktı. Avrupa’da varmış, bana ne oradan ya biz karanını vereceğiz. Bu konuyla ilgili olarak sayın vali bütün yetki sizde İç İşleri Bakanlığımız talimatı verdi. Kendine göre taksicilik sistemi böyle bir şey yok” demesinin ardından İstanbul’da ki taksiciler, Cumhurbaşkanı’nın Kısıklı’da ki konutunun önüne gelerek teşekkür ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezinde Özel Halk Otobüsleri Birliğinin düzenlediği iftarda, uberle ilgili yaptığı açıklamanın ardından İstanbul’da ki taksiciler Kısıklı’daki evinin önünde toplandı. Yaklaşık 100 kişinin toplandığı konvoyda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Teşekkür’ sloganları atıldı.

Konu hakkında açıklama yapan taksici Ömer Engin “Yaklaşık 4 yıldır uber isimli global hırsıza karşı mücadelemizin, sayın Cumhurbaşkanı’mızdan aldığımız haber doğrultusunda, ekmeğimizin global hırsızlara kaptırılmayacağını sayın Cumhurbaşkanı bugün açıkladı. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. Gündemde olmayan Türkiye son 16 yıldır dünyanın zirvesinde. Kimseye boyun eğmeyeceğimizi, bu akşam bir kez daha gördük. Tüm taksiciler adına sayın Cumhurbaşkanı’mıza, Başbakanı’mıza ve tüm yetkililere sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kendimize de çeki düzen vermeliyiz”

Taksici Engin taksicilerinde çok eksiği olduğunu belirterek “Kendimize de çok iyi çeki düzen vermemiz gerekiyor. Şuan ki araçlarımız gerçekten vasatın altında. Verilen imkanları iyi değerlendirdiğimizi düşünmüyorum. Verilen ÖTV hakkını değerlendirip, üst düzey arabalarla, bu hizmeti İstanbul halkına vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Taksiciler atılan ‘Teşekkür’ sloganların ardından dağıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaş grubu ise, Cumhurbaşkanı’nı Kısıklı’da ki evinin önünde alkışlarla karşıladı. Burada bekleyen grubu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan aracından inerek vatandaşlarla bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Beni Medine’ye götürmesini istedim”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre sohbet eden Sevinç Gül, bunun tarifsiz bir duygu olduğunu belirterek “ Onu çok sevdiğimi söyledim. Allah onu başımızdan eksik etmesin, Rabbim ona sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Hep başımızda olsun, Allah ona uzun ömür versin. Uzun zamandan beri burada bekliyorum. Her akşam buradan geçiyorum sırf bir dakika görürüm diye Cumhurbaşkanı’mızı. Beni Medine’ye götürmesini söyledim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbetinin ardından konutuna geçti.