Yalınız, örnek davranışıyla bağlı bulunduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından ödüllendirilecek.

Atatürk Havalimanı’nda bir takside şoför olarak çalışan Yüksel Yalınız, arabaya müşteri olarak binen Semiha Külekçi’yi gideceği yere bıraktıktan sonra arka koltukta küçük bir çanta buldu. Bulduğu çantanın içinden yaklaşık 110 bin lira değerinde altın takılar olduğunu gören Yalınız, çantayı Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifine teslim etti. Çantayı teslim alan Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, çantanın sahibine ulaşmaya çalıştı. Altınlarını kaybettiğini birkaç saat sonra farkına varan Semiha Külekçi ise durağa gelerek altınlarını teslim aldı.

"Altınlarımı Erzurum’da unuttuğumu sandım"

Altınlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Semiha Külekçi, "Bu sabah 09.30’da Erzurum’dan İstanbul’a geldim. Erzurum Havalimanı’nda lavaboya altınlarımı alarak girdim. Orada unuttuğumu biliyordum. Daha sonra İstanbul’a indim. Bir iki saat sonra farkına vardım. Altınları kaybettiğimin farkına varınca Türk Hava Yollarına başvurdum. Atatürk Havalimanın’da, en son takside unuttuğumu bir ihtimal düşündüm. En çok Erzurum’da bıraktığımı düşündüm. Zaten iki yerde çıkarmıştım çantamı. Bir Erzurum’da bir de taksinin içinde para verirken ama hatırlamadım. İki saat sonra aklıma geldi. Sonra havalimanına geldik. Güvenlik görevlilerine müracaatta bulunduk. Altınları kaybettiğimi anlayınca şoka girdim, inanamadım. Şoka girdim hiçbir şey hatırlamıyorum o an panikledim. Eşime de söyledim. O da Erzurum Havaalanında araştırma yaptı. Eşimin telefonu kapandı. İletişime geçemedik. Şoka girdiğim için aklıma bir şey gelmiyordu. Allah’a bırakmıştım. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Benimle bizzat irtibata kendisi geçti" dedi.

Yaklaşık 5 yıllık maaşı kadar parayı düşünmeden sahibine teslim etti

Kullandığı takside bulduğu yaklaşık 110 bin lira değerindeki altın takıları, paraya ihtiyacı olmasına rağmen düşünmeden sahibine teslim eden Yüksel Yalınız, "Atatürk Havalimanı’ndan Esenyurt’a yolcu götürdüm. Dönüşte arka koltukta çanta olduğunu fark ettim. Çantayı kontrol ettiğimde içinde altın olduğunu gördüm durağa gelip teslim ettim. Geri manevra yaparken arka koltukta olduğunu fark ettim. Şoför yevmiyesi ile çalışıyorum. İhtiyaç sahibi olabileceğini düşündüğüm için en ufak bir art niyet taşımadan geri getirdim. Belki 5 yıllık kazancıma denk. Sahibi geldiği için gayet mutluyum. Allah’ıma şükürler olsun bize haram lokma yedirmedi. Bugünden sonra da yedirmez. Sahibine teslim ettiğim için mutluyum" diye konuştu.

Oğlunun tedavisi için arkadaşlarından borç para aldı

Kullandığı araçta bulduğu 110 bin lira değerindeki altın takıları hiç düşünmeden sahibine teslim eden taksi şoförü Yüksel Yalınız’ın örnek davranışı karşılıksız kalmadı. Bağlı bulunduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından ödüllendirilen Yalınızı’ın bir hafta önce kolu kırılan oğlunun tedavisi ve ihtiyaçlarını karşılamak için arkadaşlarından 4 bin lira borç aldığı öğrenildi.

"Arkadaşımızı ödüllendireceğiz"

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise, "Bu arkadaşlarımızın sayısı yeni değil. Geçenlerde 20 bin dolar civarında arkadaşımız para bulmuştu onu da teslim ettik. Arka koltukta kalıyor, küçük bir cüzdan eğer başka bir yolcu alsa bunu ispat etme şansı yok. Biz buradaki arkadaşımızı ödüllendireceğiz Ayın şoförü olarak göstereceğiz. Kendisine bu kadar olamayacak ama küçük bir altın ödülümüz olacak" dedi.

Fahrettin Can, yolcuların durak taksilerini tercih etmeleri durumunda kaybettikleri veya unuttukları eşyalara daha rahat ulaşabileceklerini söyledi.