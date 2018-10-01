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Taksim bir günde iki mevsimi yaşadı

Taksim’de öğle saatlerinde güneşten korunmak için kullanılan şemsiyeler, akşam ise yağmurdan kaçmak için açıldı.

Taksim'de öğle saatlerinde güneşten korunmak için kullanılan şemsiyeler, akşam ise yağmurdan kaçmak için açıldı. Yaşanan anlık hava değişimi vatandaşlara zor anlar yaşattı.


İstanbul'da birkaç gündür etkili olan sağanak yağış bu sabah yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ise İstiklal Caddesi'ne akın etti. Öğle saatlerinde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla turistlerin güneş ışığından korunmak için şemsiyelerini açtıkları görüldü. Aradan geçen bir saatin ardından kara bulutlar gökyüzünü kapladı. Kısa bir süre sonra tekrar etkisini gösteren sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gün içerisinde güneş ışığından korunmak için açılan şemsiyeler bu kez yağmurdan korunmak için açıldı. Taksim'de aynı günde yaşanan iki mevsim, turistleri şaşırttı

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