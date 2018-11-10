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Taksim Camii'nde görev yapan işçilerden Ata'ya saygı duruşu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Taksim Meydanı'nda hayat adeta durdu. Tören alanındakiler, vatandaşlar ve Taksim Camii'nde görev yapan işçiler saygı duruşunda bulundu.


Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yılında Türkiye'nin birçok noktasında törenlerle anıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda ise Atatürk için her 10 Kasım'da olduğu gibi anma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gazi dernekleri ve vatandaşlar katıldı.



Taksim Meydanı'nda hayat durdu


Törende ilk olarak sırasıyla İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Barosu, siyasi parti il başkanlıkları, sivil toplum kuruluşları ve gazi derneklerinin çelenkleri sunuldu. Ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla Taksim Meydanı'nda adeta hayat durdu. Tören alanındakiler, meydandaki vatandaşlar ve Taksim Cami inşaatında çalışan işçiler saygı duruşunda bulundu.

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