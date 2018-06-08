Taksim Camii’ne devasa Türk bayrağı asıldı

Taksim Camii inşaatının önemli bir aşama kaydettiği ve camiinin 2019 yılının ilk yarısında hizmete açılacağı öğrenildi. Bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz ay camii kubbesine Türk bayrağı asılmış ve görsel şölen oluşmuştu. Bir süredir kubbede asılı olan bayrağın yıprandığını gören yetkililer yeni bir bayrak asmak için hemen harekete geçti. Eskisinden daha büyük olan Türk bayrağını vinç yardımıyla kubbeye çıkaran çalışanlar büyük bir titizlikle çalıştı. Eski bayrağı ve direği yerinden söken çalışanlar vinç yardımıyla yukarı çıkardıkları devasa bayrağı ve direği yerine yerleştirdi.

Taksim Camii kubbesinde yerini alan devasa Türk bayrağı görenleri hayran bıraktı.