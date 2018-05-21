Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski yerinde hizmete açıldı

11 Haziran’da yapılması planlanan törenle resmi açılışı gerçekleştirilecek olan hastane drone ile havadan görüntülendi.

Taksim’de Sıraselviler Caddesi’nde 1969 yılında hizmete açılan ve uzun süre İlkyardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015 yılının başında yenilenmek için yıkılarak, hastane Gaziosmanpaşa’ya taşınmıştı. Yıkılan alanda yeniden inşasına başlanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmalar tamamlandı. İçerisinde 250 yatağın bulunduğu, 50 bin metrekare kapalı alanda sağlık hizmeti verilmesi planlanan hastane, yeniden hizmete başladı. Yaklaşık 5 yıldır hastanenin eksikliğini hisseden mahalle sakinleri, tedavileri için yeni yapılan hastaneye akın etti. Hastanenin son hazırlıkları ve çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

“Bugün ayakta hasta bakar hale geldik”

Hastane binasında incelemelerde bulunan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Prof. Dr. Hakan Güven, “2013 yılının Eylül ayında bu hastanemizi yenilemek amacıyla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşımıştık. Kısa süre içerisinde şehrin merkezinde inşaatın güçlüğüne rağmen, 5 yıl dolmadan tekrar geri dönüyor Taksim’e. Taksim gibi İstanbul’un merkezi bir alanında önemli bir ihtiyaçtı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ama eski haliyle tabi ki bazı ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale gelmişti. Şuan çok modern bir bina. Hem hastalarımızın güvenliği hem de çalışanlarımızın güvenliği açısından. Güçlendirilmiş, depreme karşı dayanıklı bir bina oldu. Tabi eskiden daha koğuş sistemiyken yataklı servislerimiz, şuan tek kişilik ve iki kişilik odalarda hastalarımızı misafir edeceğiz. Burası İstanbul’un merkezinde acil ilkyardım misyonuyla kurulmuş bir hastaneydi. Tabi ki acil servisi, ihtiyacı karşılamıyordu. Bu yeni yaptığımız bina da acil servisimizi de çok genişlettik. Ve çok kısa bir süre içerisinde 24 saat üçüncü seviye hizmet veren acil servisimiz faaliyete geçecek. Tabi ki sadece acil servis düşünmemek gerekiyor. Bunun arkadaki destek sistemlerini, görüntüleme, laboratuvar, yoğun bakımları, ve yataklarıyla beraber düşündüğümüz zaman sanki ön planda ilk yardım ve acil varmış gibi düşünsek de geri planda buna hizmet veren, bu servisimize destek veren bütün birimlerimizi de hazır hale getirir. Bugün ayakta hasta bakar hale geldik. Çok kısa süre içerisinde, kısa süre derken 7 ile 10 gün içerisinde acil servisimizi, ameliyathanelerimizi yoğun bakım ünitelerimizi faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Hastaneye hasta alınmaya da başlandı. Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini söyleyen Olena Öztürk isimli kadın, “Boğazım ağrıyor, biraz. Onun için hastaneye geldim. Bankadaydım, doktor beyi gördüm, tanıtım yapılıyordu. Hastanenin açıldığını öğrenince hemen buraya koştuk. Kulak, burun ve boğazıma bakıldı. Şimdi doktor beyle de görüşeceğiz. Ne yapılması gerektiğini öğreneceğim” ifadelerini kullandı.