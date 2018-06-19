Hastaneyi ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, hastane personeliyle birlikte pasta kesti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Cihangir esnafıyla kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Demircan daha sonra yeniden inşa edilerek hizmete açılan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Başkan Demircan’a ziyareti sırasında AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, Kamu Hastaneleri Başkanı Prof. Dr. Hakan Güven, hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk ve ilçe esnafı eşlik etti. Protokol üyeleriyle birlikte hastaneyi gezerek hastanenin bölümleri hakkında bilgi alan Başkan Demircan, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet etti. Kendini karşılayan hastane personeline gül dağıtan Başkan Demircan, ziyaret sonrası personelle birlikte pasta kesti.

Öte yandan hizmetlerine başlayan Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi drone ile havadan görüntülendi.

"Bundan sonra hastane için, acil için, ihtiyaçlarımız için ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacağız”

Beyoğlu’nun beş yıl sonra yeniden hastanesine kavuştuğunu belirten Başkan Ahmet Misbah Demircan, "Bugün Cihangir’deydik. Cihangir esnafıyla birlikte yeni açılan hastanemizi ziyaret ettik. Biliyorsunuz beş yıldır hasret içerisindeyiz. Taksim İlkyardım Hastanesi buradan 5 sene evvel ayrılmıştı. 5 sene içerisinde biz hastanesiz kaldık. Ama geçen süre içerisinde 250 yataklı, 50 bin yatak kapasiteli poliklinikleriyle, aciliyle, bütün birimleriyle mükemmel bir hastane çıktı. Bugün de değerli kardeşlerimizi burada görmekten son derece mutluyuz. Taksim için, Beyoğlu için hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra hastane için, acil için, ihtiyaçlarımız için ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacağız. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize, Başbakanımıza, sağlık bakanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Hastanenin tüm fonksiyonlarıyla hizmetine devam ettiğini söyleyen Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, "Belediye başkanımız, esnafımız ve halkımızın ziyaretinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malum hastanemiz açıldı. Bu bölgedeki tek büyük kamu hastanesiydi. Buranın açılma sürecinde bir çok kişinin emeği geçti. Bölge halkı hastanenin yokluğunda başka bölgelere gitmek durumunda kalmıştı. Bu açıdan çektikleri sıkıntı bir nebze olsun sona erdi. Özellikle acil fonksiyonu ön planda bir dizaynı olan hastanemiz, tüm fonksiyonlarıyla hizmete başlamış durumda" diye konuştu.

2015 yılında yıkılarak yeniden yapımına başlanan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeniden hizmete açıldı. Yaklaşık 50 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet vermeye başlayan hastanede; 50 poliklinik, MR ve BT ile diğer radyolojik hizmetler, laboratuvarlar ve kan merkezi, 250 yatak kapasiteli yataklı servisler, 20 yataklı 3. düzey yoğun bakım, 2. ve 1. düzey yoğun bakımlar, 3. düzey acil ünitesi, 7 ameliyat salonu, 3 katlı kapalı otopark bulunuyor.