Taksim Metrosu’nda 15 Temmuz yolculuğu

yıldönümünde yaşananları aktaran “Karanlıktan Aydınlığa Meydanların Dili Sergisi” Taksim Metro’sunda İstanbullularla buluştu.

AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte organize ettiği ve bu çerçevede Ankara’nın ardından İstanbul Taksim Metrosuna taşınan “Karanlıktan Aydınlığa Meydanların Dili Sergisi” vatandaşların gösterimine sunuldu. Taksim Metrosu Sanat Galerisinde düzenlenen sergiye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, partililer, çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk milletinin hain darbe girişimi karşısında yekvücut durduğu yıldönümünde o gece yaşananları kare kare gözler önüne seren sergide; pankartlar ve afişler demokrasi nöbetlerinin tutulduğu meydanlarda çekilmiş fotoğraflar yer aldı. Sergide ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz gecesi o zamanki adıyla Boğaziçi köprüsünde yaşananların hatırlanması amacıyla VR teknolojisi kullanarak hazırlanan “Sanal Gerçeklik” bölümü yer aldı. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece hayatını kaybeden 249 şehidin fotoğraflarından oluşan ay yıldız platform eşliğinde sergi alanında gösterildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide bazıları bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Sergi alanını dolaştıktan sonra ay yıldız platformda bulunan hatıra defterini imzalayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan vatandaşların isteklerini kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra sergi alanından ayrıldı.

“Gaziler haftasında bu sergiyi açmamız bu anıları daha anlamlı kılıyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “O hain gecede bir tarafta hain terör örgütü bir tarafta Bu toprakları bizlere vatan yapan ve vatan kalması için mücadelede karşımıza 2016 yılında çıkan kahramanlar var. Hepsini bütün şehitlerimizi aziz hatıraları önünde bir kez daha anıyoruz. Gazilerimizi de gazi haftamızda, gaziler günümüzde bu özel günde bu serginin açılışını yapmak bizler içinde bu günü daha anlamlı kılıyor” dedi.

15 Temmuz’un unutulmamasını gerektiğini aktaran AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, “15 Temmuz üzerinden 14 ay geçmiş olduktan sonra bile bugün burada açılan sergiyi çok anlamlı buluyorum. 15 Temmuz o uzun gecenin özellikle üzerinden 14 ay geçtikten sonra dünyada ve Türkiye’de bu milletle ve bu coğrafyayla mücadele edenleri gördüğümüzde aslında 15 Temmuzda milletin elde etmiş olduğu o büyük zaferi hiçe saymak için milletten karşılığını almak için mücadelesini sürdüren içeride ve dışarıda çok büyük bir kirli ittifak olduğunu görmemiz lazım. Bu sebepten ötürü 15 Temmuz geldi geçti diyemeyiz, İstanbul’da belediyelerimizle bu acıyı unutturmamak bunu bir istiklal mücadelesi olarak anlatmak için dergiler, kitaplar, sanat faaliyetleriyle gelecek kuşaklara aktarmak için çalışacağız” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz’da mücadele içinde olan herkes gazidir”

15 Temmuz’un geçmişten günümüze en önemli destanı olduğunu dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Hiçbir zaman acısı dinmeyecek bir tablonun sergisini burada birlikte izlemekteyiz. İnsanlık tarihinde benzerine rastlanmayacak bir olay yaşandı Türkiye’de dramatik tablolar olarak gösterilen ve esasında bu kahramanlık destanı olan bir tarihtir. Milletimizin tarih boyunca ortaya koyduğu destanlardan en önemli ve büyük destan yazıldı günümüz yüzyılında. Geçmişten günümüze Malazgirti2ten Çanakkale’ye bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gaziler haftasındayız bu tarih bu zamana denk gelmesiyle bir başka anlam taşıyor, esasında bir gazi milletiz.15 Temmuzda mücadele içinde olan herkes gazidir” diye konuştu.