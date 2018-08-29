Taksim Meydanı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı sergisine büyük ilgi

yılı nedeniyle açılan sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Açılışa katılan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “O gün başaramayanların o müstevli amaçlarının tezahürü ile karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılı münasebetiyle Taksim Meydanı’nda fotoğraf sergisi düzenledi. Harbiye Askeri Müzesi’nin katkılarıyla düzenlenen sergide vatandaşlar o döneme bir kez daha giderek, Türk milletinin işgalcilere karşı göstermiş olduğu bağımsızlık mücadelesini bir kere daha hatırladı. 38 fotoğraftan oluşan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Serginin açılışına İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Sergiyi gezen Vali Şahin ve Başkan Demircan’a Brezilya Başkonsolosu Paulo Roberto Franca ve Ukrayna Başkonsolos Vekili Maksym Vdovychenko eşlik etti.

“O gün başaramayanların o müstevli amaçlarının tezahürü ile karşı karşıya kalıyoruz”

Serginin açılışında konuşma yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Bu zaferlerin başında, önünde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü ve komuta heyetini de minnetle, şükranla yad ediyorum. Ağustos ayı bizim zaferler ayımız. Ağustos ayı bu milletin hep dönüm noktalarının belirlendiği ve genellikle de zaferle taçlandırıldığı aydır. Onun için bizim açımızdan Ağustos bereketli bir aydır. Biz 1922’de kazandığımız zaferle en son Sakarya Meydan Muharebesi’yle Kurtuluş Savaşımızı taçlandırdık ama hala bu coğrafyada biz kurtuluş mücadelesinin zaman zaman emareleriyle, o gün başaramayanların o müstevli amaçların tekrar tezahürü ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunu her anlamda yapıyorlar. Savaşla yapıyorlar. İç karışıklıkla yapıyorlar. Terörle yapıyorlar. En son darbeyle yapmaya çalıştılar. Başaramadılar. Şimdi de ekonomik saldırıya geçtiler. Ama bu milletin mayası sağlam. Bu saldırının niye geldiğini, nereden geldiğini, amacının ne olduğunu basiretiyle, ferasetiyle çok çabuk fark etti. Tavrını, safını hemen belirledi. Bugün Allah’a şükür bu saldırıyı da bertaraf etti“ dedi.

“Bu sergi 30 Ağustos’ da ortaya konulan bu büyük fedakarlık destanını anlamak ve yad etmek için tasarlandı“

30 Ağustos’ da yaşanan fedakarlığın bugün de devam ettiğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, "30 Ağustos Zafer Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zor bir coğrafyada, zor şartlar altında yazdıkları ve diriliş destanını anlamak anlatmak yad etmek ve yaşatmak için ittihat ettiğimiz bir zafer tacı bir bayramdır. Bu sergi 30 Ağustos’ta ortaya konulan bu büyük fedakarlık destanını anlamak ve yad etmek için tasarlandı. Bugün polisiyle, askeriyle bu fedakarlık Afganistan’dan Bosna’ya, Gabar’dan Afrin’e tüm coğrafyamızda çok şükür sürüyor. 30 Ağustos’ da bizler için canını veren fedakarlığın en asil derecesini sergileyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle ve rahmetle anıyor, sergimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum " dedi.