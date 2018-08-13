Taksim Meydanı’nda ‘kur’ eylemine gözaltı

Protesto sonrası açıklama yapan kişi, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa aykırı davrandığı için gözaltına alındı.

Taksim Meydanı’nda bir kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı pankartı asarak dövizdeki kur artışını protesto etti. Meydanda bulunan aydınlatma direklerine astığı pankart önüne geçerek bir açıklama yapan vatandaş, "Müslümanları yok etme planları var. Çünkü bugüne kadar kimse onlara dur demedi. Siz dolarınızla bizi yok edemezsiniz. Aç kalsak da onurlu ve şerefli yaşayacağız. Cumhurbaşkanımız; Allah seninledir. Çünkü bütün ümmet ve Müslümanlar seninledir" diyerek desteğini dile getirdi.

Basın açıklamasının ardından açıklama yapan şahıs toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa aykırı davrandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şahıs ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.