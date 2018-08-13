Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 17:55

Taksim Meydanı’nda ‘kur’ eylemine gözaltı

Taksim Meydanı’nda bir kişi dövizdeki kur artışlarını pankart asarak protesto etti.

Taksim Meydanı’nda ‘kur’ eylemine gözaltı

13 Ağustos 2018 17:55

Protesto sonrası açıklama yapan kişi, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa aykırı davrandığı için gözaltına alındı.


Taksim Meydanı’nda bir kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı pankartı asarak dövizdeki kur artışını protesto etti. Meydanda bulunan aydınlatma direklerine astığı pankart önüne geçerek bir açıklama yapan vatandaş, "Müslümanları yok etme planları var. Çünkü bugüne kadar kimse onlara dur demedi. Siz dolarınızla bizi yok edemezsiniz. Aç kalsak da onurlu ve şerefli yaşayacağız. Cumhurbaşkanımız; Allah seninledir. Çünkü bütün ümmet ve Müslümanlar seninledir" diyerek desteğini dile getirdi.


Basın açıklamasının ardından açıklama yapan şahıs toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa aykırı davrandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şahıs ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç