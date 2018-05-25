Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 15:47

Taksim Meydanı’nda Okçu Heykelleri

İstanbul’da bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek olan Uluslararası Fetih Kupası’ için tanıtım amaçlı Taksim Meydanı’na okçu heykelleri yerleştirildi.

Taksim Meydanı’nda Okçu Heykelleri

25 Mayıs 2018 15:47

Heykeller renkli görüntüler oluştururken, yerli ve yabancı vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.


Okçular Vakfı tarafından 29 Mayıs tarihte bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek olan Uluslararası Fetih Kupası’nın tanıtımı için Taksim Meydanı’na okçu heykelleri yerleştirildi. Heykelleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Her gün yüz binlerce insanın gelip geçtiği meydandaki heykeli gören yerli ve yabancı vatandaşlar heykellere yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, heykel önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç