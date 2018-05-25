Taksim Meydanı’nda Okçu Heykelleri

Heykeller renkli görüntüler oluştururken, yerli ve yabancı vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Okçular Vakfı tarafından 29 Mayıs tarihte bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek olan Uluslararası Fetih Kupası’nın tanıtımı için Taksim Meydanı’na okçu heykelleri yerleştirildi. Heykelleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Her gün yüz binlerce insanın gelip geçtiği meydandaki heykeli gören yerli ve yabancı vatandaşlar heykellere yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, heykel önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.