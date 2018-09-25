Taksim Meydanı'nda Sahaf Festivali başladı

'si düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali başladı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalin açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, 64 sahaf festivaldeki yerini aldı.

'si düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali başladı. Tarihten, edebiyata fotoğraftan dergiye asırlık yüz binlerce eser, Taksim Meydanı'nda kitapseverlerle buluştu. Türkiye'nin entelektüel hayatını besleyen sahaf geleneğini diri tutmak amacıyla düzenlenen festivale 64 sahaf katıldı. Festivalin açılışına ünlü yazar İskender Pala ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan katıldı.

Festivalde konuşan Başkan Demircan, kültürel değerlerin yaşatılması gerektiğine vurgu yaparak, "Sahaftı, geleneksel el sanatlarımızdı nerede kültürümüzü inşa eden bir değerimiz var. İçerikte değerli ama maddi karşılığı az o halde onları önceleyip madem çok arkaya düştüler, madem öyle hadi Taksim'in orta noktasına onları taşıyalım. Böylelikle Beyoğlu'nun en önemli değerleri arka sokaklarda yok olup gitmesin. Bu düşünceyle bu etkinliklere 12 yıldır devam ediyoruz. Nerede kültürümüzü geliştirecek, onu daha öteye götürecek bir eylem varsa onu yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Açılışta kısa bir konuşma yapan yazar İskender Pala ise neden kitap okunması gerektiği üzerine konuştu. Pala, kitap okudukça zihnimizin ve ufkumuzun açıldığını anlattı. 300 kelimeyle yaşayan ve 3 bin 500 kelimeyle yaşayan birinin aynı hayattan aynı tadı alamayacağını dile getirdi. Pala, hayatı dolu dolu yaşamak için kitap okumanın vazgeçilmez bir kaynak olduğunu aktardı.

Festival açılışından sonra ayrıca, Semt Konaklarında verilen Okuma-Yazma Kursuna katılan kadın kursiyerlere, Başkan Demircan tarafından sertifikaları takdim edildi.