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23 Aralık 2017 19:40

Taksim Meydanı’nda Sarıkamış şehitleri için nöbet tuttular

Sarıkamış Harekatı’nın 103.

Taksim Meydanı’nda Sarıkamış şehitleri için nöbet tuttular

23 Aralık 2017 19:40

yılı dolayısıyla Taksim Meydanı’nda 3 kişi, 2 saat boyunca nöbet tuttu. Sarıkamış şehitleri için tutulan nöbette, vatandaşlar fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı.


yılı dolayısıyla Taksim Meydanı’na gelen Esenyurt Tokat 15’li Torunları Derneği üyesi Saffet Gümüş, Erdoğan Karaca ve Lütfü Cangül, Kurtuluş Savaşı’nda askerlerin giydiği üniforma ile dedelerinin anısına soğuk havada 2 saat nöbet tuttu. Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde Türk bayrağıyla 2 saat nöbet tutan 3 kişiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı turistler soğuk havaya aldırış etmeden nöbet tutanlarla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.


2 saat boyunca Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşenler için elinde dedesinin İstiklal madalyası vesikasını taşıyarak nöbet tutan Saffet Gümüş, “Amacımız 103 yıl önce Kars Sarıkamış’ta vatan müdafaasını yapmak isteyen Mehmetçiklerimizin şehit olması dolayısıyla ve bütün şehitlerimiz adına 2 saat nöbet tutacağız. Onlar o soğukta karda, kışta bir kurşun atmadan şehadete yürüdüler. İnsanlara o ruhu verelim, o ruhu insanlarla paylaşalım. Onların bize emanet ettiği bu güzel vatanı ve bayrağımızı 3-5 dolara satmayalım. Vatanımıza, devletimize ve Cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, bu vatan 3-5 dolara satılacak bir vatan değildir” dedi.


Taksim’de nöbet tutanlara vatandaşların ilgisi yoğundu.




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