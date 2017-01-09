Taksim Meydanı’nda seyrine doyumsuz manzara

İstanbul’da günlerdir devam eden kar yağışı Taksim Meydanı’nı beyaza bürüdü. Beyaz örtüye bürünen Taksim Meydanı’nda seyrine doyumsuz bir manzara oluştu.

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı bugün de devam ediyor. Günlerdir yağan kar kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle kentin birçok noktasında zorluklar yaşanırken birçok noktada da seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. İstanbul’un göz bebeği Taksim Meydanı da beyaza büründü. Kentin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Taksim Meydan’ında seyrine doyumsuz bir manzara oluştu.