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28 Şubat 2018 18:25

Taksim Meydanı’nda şüpheli valiz paniği

Taksim Meydanı’nda metro istasyonu girişinde Arap turistlerin unuttuğu valiz paniğe neden oldu.

Taksim Meydanı’nda şüpheli valiz paniği

28 Şubat 2018 18:25

Valizi almak için geri dönen 2 turist, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


Olay, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’ndaki metro istasyonunun girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arap 2 turist meydanda valizini unuttu. Sahipsiz valizi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, valizin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Ardından Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Metroya giriş ve çıkışlar bir süreliğine polis tarafından kapatıldı. Özel harekat polisleri ise çevrede önlem aldı. Uzman ekipler beklenildiği esnada olay yerine gelen 2 turist, polis ekiplerine valizin kendilerine ait olduğunu ifade etti. Üst aramaları yapılan turistler ardından alana alındı. Polis ekiplerinin nezaretinde turistler tarafından açılan valizde şüpheli bir unsura rastlanılmadı. Bunun üzerine valizi kapatan 2 turist, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Taksim Polis Merkezine götürüldü.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




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