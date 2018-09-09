Taksim Meydanı'nda TEKNOFEST'e yoğun ilgi

TEKNOFEST etkinliği için Letonya'dan getirilen dikey rüzgar tüneli platformu Taksim Meydanı'nda kuruldu. Çelik platform üzerine kurulmuş, altında jet pervanesi vasıtasıyla yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldırarak havada serbest uçuş deneyimi yaşatan dikey rüzgar tüneli platformunun yüksekliği 8 metre, çapı ise 25 metre. Taksim Meydanı'nda serbest uçuş deneyimi izleyenlerden tam not aldı. Serbest uçuş deneyimini gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti. Daha önceden internet üzerinden kayıt yaptırmış kişilerin yararlanacağı dikey rüzgar tüneli platformu 5 gün süreyle Taksim Meydanı'nda hizmet verecek.