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17 Mayıs 2018 15:52

Taksim Meydanı’nda trafik polisi itfaiye gerginliği

Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki bir hayvan kurtarma olayına giden itfaiye ekipleri, caddeye girmek için trafik polisinden park halindeki motosikletini kaldırmasını istedi.

Taksim Meydanı’nda trafik polisi itfaiye gerginliği

17 Mayıs 2018 15:52

Ancak polisin ekiplere yanlış yerden caddeye girdiğini söyleyerek motosikletini kaldırmaması üzerine ortalık karıştı. Çıkan tartışma ceza yazmak isteyen polise ehliyetini vermeyerek ayrılan şoföre 380 lira ceza kesti.


Olay, saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi girişinde meydana geldi.İddiaya göre, İtfaiye Komuta Merkezine gelen bir ihbar üzerine Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip, İstiklal Caddesi üzerindeki hayvan kurtarma olayına gitmek üzere yola çıktı. Bir süre sonra caddenin girişine gelen ekipler, içeriye girmek istedi. Ancak giriş yapan yapacak olan ekipler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipte görevli olan polis memurunun uygulama yaptığı ve motosikletinin olduğunu gördü.



Tartışma çıktı olaya müdahale edemedi


Araçtan inen ekibin şoförü, polis memuruna içeriye girmek için motosikletini kaldırmasını söyledi. Ancak memur da şoföre yanlış yerden girdiğini söyleyerek motosikletini kaldırmadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri ile polis memuru arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın yerini bir süre sonra arbedenin alması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların da araya girmesiyle ehliyetini vermeyen itfaiye şoförü ve ekibi olaya müdahale edemeyerek caddeden ayrıldı.



Plakasına 380 lira ceza yazdı


İtfaiye ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının ardından polis memuru da ekip aracının plakasına ceza yazdı. “Trafiği tehlikeye düşürmek” ve “kaldırımı işgal etmek” suçlarından ekip aracına 380 lira ceza yazan polis işlemi yaptı. Olayı gören Erol Yayla, “İtfaiye ekipleri gelerek korna çaldı ve anons etti. Polis memuru da ‘azıcık ileriden gir’ dedi. Manevra yapınca araba sallandı biz devrilecek sandık.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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