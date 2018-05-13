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13 Mayıs 2018 15:53

Taksim Meydanı’ndaki kaza trafiği felç etti

Taksim Meydanı’nda iki aracın karıştığı kaza trafiği felç etti.

Taksim Meydanı’ndaki kaza trafiği felç etti

13 Mayıs 2018 15:53

Olay yerine gelen trafik ekiplerinin araçları kaldırması sonucu trafik normale döndü.


Olay, saat 14.30 sıralarında Tak-ı Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, biri ticari taksi olmak üzere iki araç, cadde üzerinde geçiş esnasında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi. Tutanak için trafik ekiplerini bekleyen sürücüler, cadde üzerinde trafiğe neden oldu. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin tutanak tutmasının ardından araçlar cadde üzerinden kaldırıldı. Trafik kısa süre içinde normale döndü.




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