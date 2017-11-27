Taksim Meydanı’ndaki metruk bina alev alev yandı

Alev alev yanan binayı ise cami inşaatında çalışan vinç operatörü vinç üzerinden izledi.

Yangın, saat 07:30 sıralarında Taksim Meydanındaki cami inşaatının yanında bulunan 3 katlı metruk bir binada meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edilirken, alev alev yanan bina itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Alev alev yanan binayı bazı vatandaşlar cep telefonu ile çekerken, cami inşaatında çalışan vinç operatörü yanan binayı vinç üzerinden izledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.