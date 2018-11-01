Taksim'de AKM alanının son durumu havadan görüntülendi

Şubat ayında temel atılması beklenen Atatürk Kültür Merkezi'nin bulunduğu alanın son durumu havadan görüntülendi.

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yıkımı geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Kasım ayı içerisinde ihale işlemleri tamamlanarak, Şubat ayında da temelinin atılması beklenen AKM alanının son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde alanın temizlendiği görülürken, temel atma töreni için beklendiği öğrenildi.

Yeni AKM projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "9 Kasım'da ihale gündemi açıklanıyor, ihale başlangıcı yapılıyor. Kasım ayı içinde ihalesini tamamlıyoruz. Aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşme aşaması bitmiş olacak. Ocak ayı itibarıyla yer teslimi ve devirleri tamamlanmış olacak. Allah'ın izniyle Şubat ayında da temelini atıp, inşaatına başlayacağız. 2 yıl gibi kısa bir süre hedef koyuyoruz. Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete almayı planlıyoruz" demişti.