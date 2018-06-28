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28 Haziran 2018 16:19

Taksim’de alkollü araç kullanan Libyalı turist polisten kaçamadı

Taksim’de alkollü araç kullanan Libyalı turist polisten kaçamadı.

Taksim’de alkollü araç kullanan Libyalı turist polisten kaçamadı

28 Haziran 2018 16:19

Kiraladığı aracın direksiyonuna alkollü geçen turiste bin lira ceza yazıldı.


İstanbul’da kent genelinde polis ekipleri tarafından Kurt Kapanı-19 uygulaması gerçekleştirildi. 180 noktada 2 bin 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamanın adreslerinden biri de Taksim Meydanı oldu.


Kurt Kapanı uygulamasına katılan polis ekipleri Taksim Meydan’da şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Libyalı Abdülbari Saleh isimli turistin kullandığı 34 AFS 599 plakalı kiralık araçta arama yapan polis ekipleri poşet içerisinde arka koltukta alkollü içecek buldu. Alkol metre ile ölçüm yapan ekipler 0.98 promil alkollü olduğu anlaşılan turiste bin lira ceza yazdı. Kiralık aracı da bağlayan ekipler çekici vasıtasıyla Kasımpaşa’da bulunan bir otoparka götürdü.




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