Taksim'de Bilim Şenliğinde dans eden robotlara büyük ilgi

Beyoğlu'nda gençlerin bilime karşı merakını uyandırmak amacıyla düzenlenen 4'üncü Meraklı Zihinler Bilim Şenliği'nde dans eden robotlar dikkat çekti. Sesli komut ile farklı stillerde dans eden robotlar renkli görüntüler oluşturdu.

Beyoğlu Belediyesi Festivalleri kapsamında Beyoğlu'nda gençlerin bilime karşı merak uyandırmak amacıyla düzenlenen 4'üncü Meraklı Zihinler Bilim Şenliği başladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla gerçekleşen şenlikte bilim stantları kuruldu. Stantlarda gençler hem yapılan deneyleri izledi hem ilk kez deney yapmanın heyecanını yaşadı. Çeşitli deneyler ile kimya, biyoloji, fizik gibi konularda da bilgi sahibi olan gençler, deneyleri merakla izlediler. Başkan Demircan konuşmalarının ardından stantları gezerek gençlerle birlikte deneyler yaptı.

Beyoğlu Meraklı Zihinler Bilim Şenliği'nde ilgi odağı dans eden robotlar oldu. Özellikle çocukların ilgisini çeken robotlar şenlikte sahne aldı. Stantta bulunan başka bir robot ise bir insan tarafından verilen komutu yerine getirerek farklı türlerde dans edebiliyor.

“Bilişim ile insanlarımızı, gençlerimizi keşiflere ve inovasyona yönlendirmeliyiz”

Gençleri bilime, keşiflere ve inovasyona yönlendirmek gerektiğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bir çağdayız. Önemli olan bilişim ile insanlarımızı, gençlerimizi keşiflere ve inovasyona yönlendirmeliyiz. Artık gelecek burada. Gelecek bilgisayarlarda, sanayi 4.0'da. Dolayısıyla onların meraklarını arttıracak bu tip etkinlikleri yapmak bizi ve gençleri heyecanlandırıyor. Gelecek bilimde diyoruz. Her şeyin robotlara döndüğü bir dünyada onları yönetmek de ayrı bir meziyet gerektiriyor. Standart üstü işlerin ötesinde becerileri kazanmış gençleri yetiştirmek bütün dünyanın ve Türkiye'nin ihtiyacı” diye konuştu.

“Bilim bizim için çok önemli bir şey”

Şenlikte yeni şeyler öğrendiğini dile getiren Hatice Meryem, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bir sürü şey öğrendim. Tarih ile ilgili ne olursa olsun. Çok eğlenceli. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Bilim öğrendik, çok güzeldi” dedi.

Bilim Şenliği'ne herkesi davet eden Sümeyye Betül Uslu, “Herkese tavsiye ediyorum. Burada çok iyi şeyler var. Robotlar var, nasıl hareket edeceklerini gördük” şeklinde konuştu.

Robotları çok beğendiğini söyleyen Yunus Emre Vural isimli öğrenci ise , “Herkese tavsiye ediyorum. Bu tür robotlar insanlık için güzel bir şey. Her insan böyle bir şey yapmalı. Bilim bizim için çok önemli bir şey. Bu robotların hareket etmesi güzel. Az önceki robot komikti, dans ediyor” ifadelerini kullandı.