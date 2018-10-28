Taksim'de çelenk gerginliği

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Resmi törenin ardından sivil toplum kuruluşlarının anıta çelenk bırakması esnasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir gün önceden Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törene son kararname ile Ankara'ya atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, siyasi parti temsilcileri, İstanbul'da görevli komutanlar, gaziler, çeşitli dernek temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Törende önce İstanbul Valiliği, ardından Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çelenk sunumları yapıldı. Tören, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'yla son buldu.

Taksim Meydanı'nda çelenk bırakma gerginliği yaşandı

Öte yandan, İstanbul Valisi Vasip Şahin'inin resmi çelenk takdimini yapmasının ardından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen Atatürk Vakfı Kurucu Başkanı Osman Şentürk'e polis tarafından izin verilmedi. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Şentürk, anıta üzerinde “Atatürk Vakfı” yazan çelengi bıraktı. Daha sonra ise Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri de alana çelenk bıraktı. Grup, daha sonra olaysız bir şekilde alandan ayrıldı.