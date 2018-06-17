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17 Haziran 2018 11:17

Taksim’de “Çin Aslanı” cinsi köpeklere vatandaşlardan büyük ilgi

Taksim Meydanı’nda “Çin Aslanı” cinsi köpekler vatandaşların ilgi odağı oldu.

Taksim’de “Çin Aslanı” cinsi köpeklere vatandaşlardan büyük ilgi

17 Haziran 2018 11:17

Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği köpeklerle vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.


Ramazan Bayramı’nın son gününde tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşlar Taksim Meydanı’na akın etti. Bayram tatilini Taksim’de gezerek geçirmek isteyen bir vatandaş da “Çin Aslanı” cinsi köpekleriyle birlikte Atatürk Anıtı’nın bulunduğu meydana geldi. Burada köpekleriyle birlikte çimlerde yatan vatandaş bir anda ilgi odağı oldu. Özellikle çocuklar ve turistler köpekleri sevebilmek için sıraya girdi. Diğer vatandaşlar da köpeklerin bol bol fotoğrafını çekti.




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