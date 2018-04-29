Diğer
Kategoriler
29 Nisan 2018 17:17

Taksim’de insan seli

Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, Taksim’e akın etti.

Taksim’de insan seli

29 Nisan 2018 17:17

Bugün oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin de etkisiyle İstiklal Caddesi’ni hıncahınç dolduran vatandaşlar, hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı.


İstanbul’da havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar Taksim’e akın etti. Vatandaşların yoğunluğu nedeniyle İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı. Taksim Meydanı’nda ise vatandaşlar gezerek hem havanın hem de tatilin keyfini çıkarttı. Bugün oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini izlemek isteyen çok sayıda vatandaşın da formalarıyla Taksim’e geldiği görüldü. İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık nedeniyle nostaljik tramvay ve ambulans ilerlemekte güçlük çekti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    21°C
  • Çarşamba
    Sisli
    24°C
  • Perşembe
    Sisli
    24°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç