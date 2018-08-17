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17 Ağustos 2018 14:04

Taksim’de kadını sürükleyerek kapkaç yapan zanlılar yakalandı

Taksim’in ara sokaklarında taksiden inen 2 kadını sürükleyerek çantalarını kapkaç yapan şüpheliler, güven timlerinin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı.

Taksim’de kadını sürükleyerek kapkaç yapan zanlılar yakalandı

17 Ağustos 2018 14:04

Şahısların kaçmaya çalışırken yakalanma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Beyoğlu Taksim Turan Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay 3 şahıs, taksiden inerek apartmana giren 2 kadının çantasını kapkaç yaptı. Çantasını bırakmak istemeyen kadın ise kapkaççılar tarafından birkaç metre sürüklendi. Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen güven timleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürdüğü esnada geçtiğimiz 8 Ağustos’ta aynı şüpheliler saat 06.00 sıralarında aynı cadde üzerinde erkek bir vatandaşa saldırarak üstündekileri gasp etmek istedi. Vatandaşın direnmesi üzerine şahıslar bir şey alamayarak kaçtı.



Güven timleri zanlıları yakaladı


Olayın ardından vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlatan güven timleri, motorize yunus ekiplerinin uygulama yaptığı yerde eşkalleri ve kimlikleri belirlenen H.Ş. ve M.A.’yı gördü. Şahısların kaçmaya başlamasının ardından polis ile aralarında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada şahıslar kıskıvrak yakalandı.. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Şahısların sorgulanmak üzere büroya getirilmesinin ardından kendilerini ziyarete gelen Y.A. da olaya karışan 3’üncü şahıs olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.


İşlemlerinin tamamlanmasının adından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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