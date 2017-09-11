Taksim’de kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırttı

Asırlardır düşman olarak bilinen kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi. Taksim İstiklal Caddesi’ndeki bir dükkanda bakılan ‘Sabah’ isimli kediyle İstiklal Caddesi’ni evi olarak gören ‘Kuzu’ isimli köpeğin dostluğu vatandaşlar ve turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Hayvanların dostluğu özellikle çocukların ilgisini çekerken vatandaşlar özçekim yapmak için sıraya girdi. Fotoğraf çekilenler daha sonra sevimli dostlarla oyuna daldı.

Hayvanlarla bir süre oynayan vatandaşlardan Çağla Kıraç, “Gayet güzel. Günümüzde böyle şeyler çok nadir olduğu için iki zıt hayvanın anlaşması gayet güzel bir şey” dedi.

“Hayvanların dostluğu insanlara örnek olsun”

Nurdan Aktaş ise kedi ve köpek dostluğunun insanlara örnek olması gerektiğini ifade ederek, “Kızımla aynı fikirdeyim. İki hayvanın, zıt hayvanların dostluğu insanlara örnek olsun en azından” dedi.