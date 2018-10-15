Taksim'de oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı

Taksim'de kısa süren yağışın ardından gökyüzünde çıkan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. Vatandaşlar o anları kameralarına kaydederken gökkuşağı önünde bol bol fotoğraf çekti.

İstanbul'da gün içerisinde belirli aralıklarla yağan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. İnsan yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan olan Taksim Meydanı'nda ise gökkuşağını gören vatandaşlar cep telefonlarıyla sarılarak fotoğraf çekti.