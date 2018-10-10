Taksim'de sağanak yağış etkili oldu

Taksim'de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina kenarlarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Beyoğlu Taksim Meydanı'nda sağanak yağış aniden bastırdı. Etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı. Kısa süreli yağış ardından hava aydınlandı.