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19 Mayıs 2018 21:43

Taksim’de şampiyonluk coşkusu

Deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.

Taksim’de şampiyonluk coşkusu

19 Mayıs 2018 21:43

Maç sonrası sarı-kırmızılı taraftalar Taksim Meydanı’nda liderliği kutladı.


Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Göztepe’ye konuk olan Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazanarak 2017/2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonunu şampiyon tamamladı. Taksim Meydanı’nda toplanan Galatasaraylı taraftalar şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutladı.


Kutlamalar sebebiyle Taksim’de yoğun güvenlik önemleri alındı.




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