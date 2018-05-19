Taksim’de şampiyonluk coşkusu

Maç sonrası sarı-kırmızılı taraftalar Taksim Meydanı’nda liderliği kutladı.
Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Göztepe’ye konuk olan Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazanarak 2017/2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonunu şampiyon tamamladı. Taksim Meydanı’nda toplanan Galatasaraylı taraftalar şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutladı.
Kutlamalar sebebiyle Taksim’de yoğun güvenlik önemleri alındı.