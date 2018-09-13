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Taksim'de TEKNOFEST heyecanı

TEKNOFEST etkinliği için Letonya’dan getirilen ve Taksim Meydanı’na kurulan dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TEKNOFEST etkinliği için Letonya'dan getirilen ve Taksim Meydanı'na kurulan dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST etkinliği için Letonya'dan getirilerek, Taksim Meydanı'na kurulan dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Serbest uçuş deneyimini izleyen vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Çelik platform üzerine kurulmuş, altında jet pervanesi vasıtasıyla yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldırarak havada serbest uçuş deneyimi yaşatan dikey rüzgar tüneli platformunun yüksekliği 8 metre, çapı ise 25 metre. İnternet üzerinden daha önce kayıt yaptıranların yararlanabildiği dikey rüzgar tüneli platformu 14 Eylül'e kadar Taksim Meydanı'nda hizmet verecek.

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