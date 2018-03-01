Taksim’de turistlerin Kar selfiesi

Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet anıtı önünde fotoğraf çekilen bazı vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkardı.

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı en çok yerli ve yabancı turistleri sevindirdi. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Taksim Meydanı beyaza büründü. Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet anıtı önüne gelen yerli ve yabancı turistler çektikleri selfie ile bu anları ölümsüzleştirirken, anıt önünde fotoğraf çekilen vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkardı.

Öte yandan beyaz örtüyle kaplanan Taksim Meydanı’nda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.