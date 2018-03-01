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01 Mart 2018 05:23

Taksim’de turistlerin Kar selfiesi

İstanbul (İHA) – İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler selfie yaparak bu anları ölümsüzleştirdi.

Taksim’de turistlerin Kar selfiesi

01 Mart 2018 05:23

Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet anıtı önünde fotoğraf çekilen bazı vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkardı.


İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı en çok yerli ve yabancı turistleri sevindirdi. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Taksim Meydanı beyaza büründü. Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet anıtı önüne gelen yerli ve yabancı turistler çektikleri selfie ile bu anları ölümsüzleştirirken, anıt önünde fotoğraf çekilen vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkardı.


Öte yandan beyaz örtüyle kaplanan Taksim Meydanı’nda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.




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