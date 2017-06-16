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16 Haziran 2017 18:54

Taksim’de turizm denetlemesi

Her gün yüz binlerce insanın gelip geçtiği ve turistlerin de uğrak yerleri arasında bulunan Taksim Meydanı’nda, zabıta ekipleri ve polis bir dizi denetleme yaptı.

Taksim’de turizm denetlemesi

16 Haziran 2017 18:54

Denetlemelerde, hanutçular, seyyar satıcılar, dilenciler ve taksicilere yönelik çalışılmalar gerçekleştirildi.


İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine, turistlerin uğrak yerlerinden olan Taksim’de bir dizi denetleme yapıldı. Söz konusu denetlemelerde taksiciler, hanutçular, seyyar satıcılar, dilencilerin yanı sıra turistlere hizmet veren mekanlar da özenle denetlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi zabıtasından 50 ekiple yapılan denetlemelere Maliye ve Rehberler Odası da katıldı. Taksim Meydanı’nda bekleyen taksilere yönelik yapılan denetimlerde taksiler belediye çalışma ruhsatı, sigara içilmez levhası, araç muayenesi, temizlik ve taksimetre ayarları kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, eksikleri bulunan taksilere para ve bağlama cezası uygulandı.


Turistlerin vazgeçilmezlerinden olan İstiklal Caddesi’nde yapılan denetimlerde, turistlere hizmet veren mekanlar özellikle incelendi. Turizm Şube Müdürlüğü, İstanbul Rehberler Odası ve Maliye Bakanlığı’na bağlı ekipler mekanları ruhsat ve turizm izin belgesi konusunda denetime tabi tuttu. Taksim ve İstiklal Caddesi’nde artık mekanların içine kadar girerek, turistlere ve vatandaşlara rahatsızlık veren dilencilerin de birçoğu suçüstü yakalandı.




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