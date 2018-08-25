Taksim’de vahşet

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda zanlının yakalandığı, travestinin ise telefon ve paralarının gasp edildiği öğrenildi. Arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Kuloğlu Mahallesi Sadri Alışık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki bir apartmanda yaşayan E.A’ya(32), ulaşamayan arkadaşı evine geldi. Binanın kapısını açarak içeriye giren arkadaşı, E.A’yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tetkiklerde şahsın bıçakla boğazının kesildiğini ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından sokağa gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek sokağı kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri de delil yerlerini numaralandırarak, ölen şahsın üzerinde uzun süre inceleme yaptı.

Önce gasp edildi sonra boğazı kesildi

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından tabuta konulan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisin, zanlıyı yakaladığı öğrenildi. Öte yandan ölen şahsın arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu. Şahsın eli bıçaklı saldırgan tarafından boğuşma sonrası gasp edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.