Taksim’de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da koşarak saçaklara sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da öğle saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı’nda vatandaşlar ve turistler, aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle, bazıları da başlarını çanta ve poşetle kapatarak korunmaya çalıştı. Korunmak için bir şey bulamayan vatandaşlar ise koşarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı. Taksim Meydanı’ndaki oturma alanlarında sağanak yağmura aldırış etmeden oturmaya devam edenlerin olması dikkat çekti. Yağmurun başlaması ile meydana çıkan seyyar satıcılar ise ellerindeki şemsiyeleri ıslanmak istemeyen vatandaşlara sattı.