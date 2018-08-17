Taksim’de yangın paniği

Yangın, saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi Bekar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde faaliyet gösteren bir restoranında bacasından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çalışanların ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, restorana girerek bacadaki yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Vatandaşlar ise yangın nedeniyle panik yaşadı.