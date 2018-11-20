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Taksim'in göbeğinde çocukların içler acıtan görüntüsü

Taksim Meydanı’nda bir bankanın önünde soğuktan korunmak için battaniyeye sarılarak uyuyan 2 çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı.

Taksim Meydanı'nda bir bankanın önünde soğuktan korunmak için battaniyeye sarılarak uyuyan 2 çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı.


Bu sabah yolu Taksim Meydanı'ndan geçenler, yürekleri parçalayan bir görüntü ile karşılaştı. Kış mevsiminin iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde soğuk havaya rağmen dışarıda kalmak zorunda kalan çocuklar, geceyi Taksim Meydanı'nın üzerinde bulunan özel bir bankanın yanında, yere serdikleri inşaat köpüğünün üzerinde geçirdi.


Sabah olması ile birlikte sokaktan geçenlerin şaşkın bakışları arasında uyumaya devam eden çocukların, soğuktan korunmak için üzerlerine örttükleri battaniyeye sıkıca sarıldığı görüldü. İki çocuğun bu görüntüsü yürekleri parçaladı.

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