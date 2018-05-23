İslam dünyası üzerinde Kudüs’ü unutturma politikası olduğunu belirten Uğurluel, “Buralara sahip çıkmalıyız. Uyursak, bize ne Kudüs’ten dersek iki gün sonra oraları yerler” dedi.

Bağcılar Belediyesi Nostalji Bahçeleri’nden Demirkapı Mahallesi’nde bulunan Ceviz Bahçesi, dün akşam sokak iftarına ev sahipliği yaptı. Mahalle sakinleri komşularıyla aynı sofrayı paylaşmak, Ramazan’ın manevi ikliminden yararlanmak için Ceviz Bahçesi’ni tıklım tıklım doldurdu. Kimi kurulan masalara otururken kimi de yeşillikler üzerine örtüler sererek yer sofrasını tercih etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de bütün masaları tek tek dolaşıp vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti.

“Birkaç kişi yerine binlerce kişiyle birlikte oruç açmayı tercih ediyorlar”

Ramazan’ın Bağcılar’da anlamına uygun şekilde yaşandığını söyleyen Başkan Çağırıcı, “Hemşehrilerimiz evde birkaç kişiyle iftar yapmak yerine binlerce Müslüman kardeşiyle orucunu açmayı tercih ediyor. Aynı sofrada olunca birlik de bereket de huzur da artıyor. Vatandaşlarımızı böyle iç içe görmek bizi mutlu ediyor. Allah’ım bu güzel tablonun bozulmasına izin vermesin” dedi.

İsmet Öztürk de “Gönül sofrasında değerli ilçe sakinlerimizle bir araya geldik. Duaların kabul olduğu bu sofralarda mazlum coğrafyadaki kardeşlerimiz için dualar ettik. Bizleri Ramazan sofrasında buluşturan Rabbime hamd ediyor ve şükrediyorum” şeklinde konuştu.

Sokak iftarından sonra etkinlikler Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda çocuklar için yapılan özel programla devam etti. “Nasreddin Hoca ve Eşeği” gösterisi ile “Karagöz ile Hacivat” oyununu izleyen çocuklar doyasıya eğlendi.

“Allahü Teala yeryüzünde iki tane toprak parçasını kendine ayırmış”

Teravih namazının kılınmasının ardından ise her gece alanında uzman bir ismin ağırlandığı sohbet programında sahneye çıkan TV Programcısı-Tarihçi Talha Uğurluel çıktı. Fotoğraflarla izleyenlere Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı anlatan Uğurluel,“Allahü Teala yer yüzünde iki tane toprak parçasını kendisine ayırmış. Biri Kabe’nin kapladığı mukaddes alan diğeri Mescid-i Aksa’nın kapsadığı mukaddes alan. Bu alan bizim için çok önemli. Çünkü burası Peygamber Efendimizin miraç basamağı ve bozulmadan günümüze gelmiş en eski İslami kampüs. Kudüs üç semavi din için önemli bir yer. Bu yüzden bütün dünyanın gözü burada. Herkes gözünü dikmiş bu avluya bakıyor ancak bu avluya elini kolunu sallayarak giren bir siz varsınız. Ay yıldızlı pasaportla rahat girebiliyorsunuz” dedi.

Kudüs üzerinde oyunlar oynandığını ifade eden Uğurluel, “İslam dünyası üzerinde Kudüs’ü unutturma politikası var. Kudüs’te bir şey yok ki deniliyor. Suudi Arabistan’da kendini bilmez birkaç kişi çıkıp miracın Kudüs’te değil Mekke yakınlarında bir köyde olduğunu söylüyor. Bu büyük bir saçmalık. Müslüman bilinçli akıllı ve farkında olmak zorunda. Burası arzın arşa açılan kapısı. Buralara sahip çıkmalıyız. Uyursak, bize ne Kudüs’ten dersek iki gün sonra oraları yerler. Bugün Türkiye’nin dik duruşu olmazsa bu adamlar burayı yer” dedi.

Program sonunda Talha Uğurluel’e Türk Bayrağı hediye edildi.