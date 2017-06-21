TALPA’dan pilotların çalışma koşullarına ilişkin açıklama

TALPA’dan yapılan yazılı açıklamada, uçuş saatleri yönergelerle belirlenen pilotların aşırı strese maruz kaldıkları vurgulanarak, farklı saat dilimleri arasında yapılan uçuşların düzensiz ve değişken çalışma saatlerinin insan fizyolojisi üzerinde oluşturduğu yorgunluğa dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Her ne kadar talimat ve yönergelere uygun olsa bile; biz pilotların devamlı ve aşırı strese maruz kalmak, gece-gündüz değişkenliği, insan fizyolojisini zorlayan farklı zaman dilimlerini kateden uçuşlar, iş güvenliğinden uzak, sosyal yaşam düzenimizi dikkate almayan, insan faktörünü dikkate almayan çalışma şartları nedeniyle sağlığı bozulup mesleği bırakan ve ebediyete intikal eden meslektaşlarımız var. Meslek örgütü olarak uyarıyor, paydaşları sorumluklarını almaya çağırıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.

İki pilot 5 arayla hayatını kaybetmişti

Geçtiğimiz 14 Haziran’da TALPA eski başkanı ve THY kaptan pilotu Gürcan Mantı, ekip odasının bulunduğu bölgede uçağa giderken kalp krizi geçirmiş Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kaptan pilot Gürcan Mantı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gürcan Mantı’nın vefatından 5 gün sonra ise Pegasus Havayolları pilotu Ümit Erdizer de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti.