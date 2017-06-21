Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 17:44

TALPA’dan pilotların çalışma koşullarına ilişkin açıklama

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği(TALPA), geçtiğimiz hafta 5 gün arayla iki pilotun kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi üzerinde açıklamada bulunarak pilotların çalışma şartlarından dolayı yorgun olduklarını belirtti.

TALPA’dan pilotların çalışma koşullarına ilişkin açıklama

21 Haziran 2017 17:44


TALPA’dan yapılan yazılı açıklamada, uçuş saatleri yönergelerle belirlenen pilotların aşırı strese maruz kaldıkları vurgulanarak, farklı saat dilimleri arasında yapılan uçuşların düzensiz ve değişken çalışma saatlerinin insan fizyolojisi üzerinde oluşturduğu yorgunluğa dikkat çekildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi;


“Her ne kadar talimat ve yönergelere uygun olsa bile; biz pilotların devamlı ve aşırı strese maruz kalmak, gece-gündüz değişkenliği, insan fizyolojisini zorlayan farklı zaman dilimlerini kateden uçuşlar, iş güvenliğinden uzak, sosyal yaşam düzenimizi dikkate almayan, insan faktörünü dikkate almayan çalışma şartları nedeniyle sağlığı bozulup mesleği bırakan ve ebediyete intikal eden meslektaşlarımız var. Meslek örgütü olarak uyarıyor, paydaşları sorumluklarını almaya çağırıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.


İki pilot 5 arayla hayatını kaybetmişti


Geçtiğimiz 14 Haziran’da TALPA eski başkanı ve THY kaptan pilotu Gürcan Mantı, ekip odasının bulunduğu bölgede uçağa giderken kalp krizi geçirmiş Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kaptan pilot Gürcan Mantı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gürcan Mantı’nın vefatından 5 gün sonra ise Pegasus Havayolları pilotu Ümit Erdizer de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!