TALSAD’a yeni genel sekreter

Erol Metin, TALSAD’ın yeni Genel Sekreteri oldu.

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) uzun yıllardır Türkiye alüminyum sektörüne verdiği hizmetleri yeni bir düzeye taşımayı hedefliyor. Bu hamlenin ilk adımı olarak Dr. Erol Metin dernek genel sekreteri olarak 1 Haziran tarihi itibariyle görevine başladı.

TALSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar görev değişikliğiyle ilgili "Türkiye ve alüminyum sektörümüz için sadece günümüzdeki ihtiyaçları değil, gelecekteki ihtiyaçlarını da düşünerek çalışmamız gerekiyor. Dr. Erol Metin’in birikimi ve uzmanlığıyla yapacağımız çalışmalara büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Erol Metin kimdir?

ODTÜ Metalurji Mühendisliği’nden mezun olan Metin, 1983 yılında aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. 1987 yılında doktora eğitimi için ABD’ye giden Metin, burada New Mexico Maden ve Teknoloji Enstitüsü’nde doktora eğitimini bitirdi. Doktora eğitimi sonrası aynı üniversitede bir süre asistan profesör olarak çalışan Metin, uzun yıllar ÇEVKO Vakfı’nın Genel Sekreterliği ve PETDER Petrol Sanayi Derneği’nin Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü. Daha sonra BP ve APM Terminalleri şirketlerinde Dış İlişkiler Direktörü olarak hizmet veren Metin, halen çeşitli üniversitelerde enerji politikaları, petrol ve doğalgaz piyasaları üzerine yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam ediyor. Bunlara ek olarak Metin petrol, madeni yağ, enerji politikaları, sürdürülebilir kalkınma, atık yönetimi, malzeme ve metalurji mühendisliği konularında çeşitli ulusal ve uluslararası yayınlara ve editörlük deneyimine sahip.