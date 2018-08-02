Tam Faktoring büyüme rakamlarını açıkladı

Bir yılı doldurmadan Ar-Ge merkezini büyüten şirket, Tam Faktoring Sanat adı altında genç sanatçılara da destek vermeye başladığı belirtildi.

KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunan Tam Faktoring, 2018 yılı ilk 6 aylık rakamlarını açıkladı. Buna göre şirket, ilk 6 ayda 20 bin aktif müşteriye ulaşırken, geçen yıla oranla yüzde 97 büyüdü. Banka dışı finansal kurumlar arasında ilk olma özelliği taşıdığı kaydedilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan sertifika alan ArGe merkezini ilk yılını doldurmadan büyütmeye karar veren şirket yeni ofisine taşındığı da bildirildi.

Ayrıca; Tam Faktoring Sanat çatısı altında genç sanatçıların eserlerine de ev sahipliği yapacak yeni Ar-Ge merkezinin açılışı, Heykeltıraş Dinçer Güngörür’ün Başlangıçlar sergisiyle bu hafta yapıldığı açıklandı. Hedef yıl boyunca birçok genç sanatçının sergisini ağırlamak.

Kutluay: "Yapay zeka sayesinde karşılıksız işlem oranı yüzde 0,35’e düştü"

Ar-Ge merkezinin yeni ofisinin açılışında konuşan Tam Faktoring Genel Müdürü Kunter Kutluay, yapay zeka ve robot teknolojisiyle büyüdüklerinin altını çizerek şunları aktardı: "Kendimizi faktoring lisansı da olan bir Fintech şirketi olarak görüyoruz. Ar-Ge merkezimiz, Yıldız Teknik Üniversitesi, MEF Üniversitesi ve Özyeğin Üniversiteleriyle iş birliği içerisinde müşteri analitiği, risk analitiği, farklılık ve sahtekarlık öngörüsü gibi çalışmalar sürdürüyor. Günde yaklaşık 3 bin talep alıyor ve teknolojinin yardımıyla bu talepleri yalnızca 4 kişiyle değerlendiriyoruz. Değerlendirmelerin büyük bir kısmı, merkezimizin geliştirdiği KIOS (Redi İstihbarat Otomasyon Sistemi) isimli yazılım tarafından yapılıyor. Bu sistem sayesinde yüzde 0,35 oranında hatalı işlemle karşılaşıyoruz. 20 bini aşan kullanıcı sayısıyla, Tam’a Sor isimli mobil uygulamamız hızlı ve kolay bir şekilde çek sorgulaması yapabiliyor, sorguladığınız çekin risk durumunu ve finansmana uygunluğunu yalnızca saniyeler içerisinde öğrenebiliyorsunuz. Ar-Ge çalışmalarımız ile aynı zamanda ülke ekonomisine de katma değer sağlayarak, sektörel rekabeti üst sıralara taşıyacak projeleri de hayata geçirmeyi hedefliyoruz".

Karamanlı: "60 faktoring şirketine rağmen müşterilerin yüzde 28’ine hizmet veriyoruz"

Türkiye’de son bir yılda yüzde 32 büyüme kaydeden ve 60 şirketin yer aldığı faktoring pazarında, aktif müşteri işlemlerinin yüzde 28’ini kendileri tarafından gerçekleştirildiğini açıklayan şirketin Teknoloji’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karamanlı da "Bu oranla Türkiye’nin en yaygın müşteri ağına sahip faktoring şirketiz. 12 çeyrektir ortalama yüzde 20’nin üzerinde büyüyoruz. 2018 yılı bizim için bu dönemde yaptığımız yatırımların meyvesini toplama senesi. Bugün 21 farklı ilde 33 şubemiz ve 250’yi aşkın müşteri temsilcimizle hizmet veriyoruz. Türkiye’de dolaşımda olan çeklerin yüzde 2,5’i bizde işlem görüyor. Müşterilerimizin yüzde 50’sini 2 yıldan genç işletmeler, yüzde 20’sini ise kadın girişimciler oluşturuyor" ifadelerini kullandı.