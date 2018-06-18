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18 Haziran 2018 14:36

TANAP’ta Türk ürünü kalıp ve iskele kullanıldı

Dünyada enerji alanında hayata geçirilen en büyük doğalgaz projelerinden biri olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nda (TANAP), Türk ürünü kalıp ve iskele sistemleri kullanıldı.

TANAP’ta Türk ürünü kalıp ve iskele kullanıldı

18 Haziran 2018 14:36


Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa´ya taşıyacak, toplam uzunluğu bin 850 kilometre olan TANAP’ta, URTİM’in alıp ve iskele sistemlerinin kullanıldığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, "Türkiye’de Ardahan, Kırşehir, Eskişehir, Edirne ve Kırklareli şehirlerinde ayrıca Gürcistan’da ve Azerbaycan Bakü’de de sistemlerimiz kullanıldı" diye konuştu.


Açılışı, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan, Ukrayna, Sırbistan ve KKTC liderlerinin katıldığı törenle yapılan projede, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’nde üretilen doğalgazı önce Türkiye’ye ardından da Avrupa’ya taşınacak. Aynı zamanda bölgesel enerji politikalarına da yön verecek stratejik bir proje olan TANAP, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük doğal gaz boru hattı projesi olma özelliği taşıyor. Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan’ın Posof İlçesi’ndeki Türkgözü Köyü’nden başlayacak olan proje, 20 il ve 67 ilçeden geçerek, 1850 kilometre sonra Edirne’nin İpsala İlçesi’nde son bulacak. Bu noktadan sonra doğalgaz Avrupa ülkelerine aktarılacak. Projede, 13 bin kişi istihdam edilirken, inşasında kullanılan boruların yüzde 80’i Türkiye’de 6 farklı firma tarafından üretildi. Proje için, 82 milyon saat iş yapılırken 175 milyon kilometre yol kat edildi, 131 bin 13 metre uzunluğunda boru kaynatıldı.




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