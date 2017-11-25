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25 Kasım 2017 16:18

Tanbur ve arp aynı sahnede buluştu

Müzisyenler Hakan Dedeler ve Meriç Dönük, tanbur ve arp enstrümanlarını bir araya getiren “Tanbur ve Arp İkilisi” isimli konseriyle, Maltepe Belediyesi Prof.

Tanbur ve arp aynı sahnede buluştu

25 Kasım 2017 16:18

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.


Maltepe Belediyesi’nin Kasım ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserde, ünlü tanbur sanatçısı Hakan Dedeler ve dünyaca ünlü arp sanatçısı Meriç Dönük, 2012 yılından bu yana gerçekleştirdikleri ortak projeyle müzikseverlerin karşısına çıktı. Müzisyenler, geleneksel Türk müziği çalgılarından tanburu, klasik batı müziğinin Avrupa’daki akrabası Arp ile bir araya getirdi. Dedeler ve Meriç, Anadolu coğrafyasının farklı yörelerine ait türküleri tanbur ve arp eşliğinde dinleyicilere sundu.


Konserde sanatçılar, müzikseverlerin sorularını da yanıtladı. Arp Sanatı Derneği Yönetim Kurulu üyesi de olan Meriç Dönük, insanlık tarihinin en eski enstrümanlarından biri olan arp çalgısı ve çeşitlerine dair müzikseverlerin sorularını yanıtladı. Konserde Türk sanat müziğinin farklı dönem ve bestecilerine ait peşrev, saz semaisi formlu saz eserleri ile klasik batı müziğinden eserler ve uyarlamalar icra edildi. Tanbur ve arpın birlikteliğinden doğan farklı yorumlar, dinleyicilerin beğenisini topladı.




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