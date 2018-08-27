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27 Ağustos 2018 12:55

Tankerde sıkışan sürücü 4 saatte kurtarıldı

Beykoz’da kontrolden çıkan kum yükü tanker devrildi.

Tankerde sıkışan sürücü 4 saatte kurtarıldı

27 Ağustos 2018 12:55

Araçta sıkışan sürücü 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Beykoz Kılıçlı köyünde meydana geldi. Seyir halindeki kum yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle tanker şoförü İlkel Demirel, araç içerisinde sıkıştı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkarmak için uzun süre çaba sarf etti. Sürücüyü araçtan çıkarabilmek için olay yerine vinç getirildi. Tankerin vinçle havaya kaldırılmasının ardından yaralı sürücü sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücüyü kurtarma çalışması yaklaşık 4 saat sürdü. Uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.




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