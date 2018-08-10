‘Tantanacılık’ yöntemiyle 650 bin lira çalan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da bir grup şüphelinin çeşitli noktalarda ‘tantanacılık’ yöntemi kullanarak çıkardıkları karmaşa sırasında vatandaşların paralarını çaldıkları ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin döviz bürosu ve bankalardan çıkan vatandaşları takip ederek kullandıkları yöntemle para çaldığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler çalışmalarını sıklaştırdı. Yaşanan olayların güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler şüphelilerin eşkallerini belirledi. Eşkal tespitlerinin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ndeki işlemlerde şüphelilerin 21 Mart 2018 ile operasyonun düzenlendiği gün olan 7 Ağustos 2018 tarihleri arasında Beyoğlu, Fatih, Güngören, Şişli ve Kadıköy ilçelerinde toplam 21 eyleme karıştıkları ortaya çıktı. ‘Tantanacılık’ çetesinin başında A.T. isimli şahsın bulunduğu ve bu şahsın yan kesicilik ve örgüt kurma suçlarından kaydının olduğu belirtildi. Şüphelilerden arasında bulunan F.A. isimli kadının ise tehdit ve polise mukavemetten çok sayıda suç kaydığı olduğu öğrenildi. Yine şüpheliler arasında bulunan M.İ.’nin ise cinsel tacizden kaydının bulunduğu ifade edildi.

Şüphelilerin eylemleri ve yakalanış anları güvenlik kamerasında

‘Tantanacılık’ yöntemiyle şüphelilerin çıkardıkları kargaşa sırasında gerçekleştirdikleri hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin yolda yürüyen vatandaşa yaklaşarak kendi aralarında kavga çıkardıkları ve bu esnada vatandaşın parasını çaldıkları görülüyor. Görüntülerde 2 Ağustos günü Şişli’de yine aynı yöntemi kullanarak vatandaşın parasını çalmaya çalışan şüphelilerden ikisi polisin dikkati sonucu yakayı ele verdi. Kullandıkları yöntemle vatandaşın parasını çalan şüphelileri polis ekipleri kalçasından vurarak etkisiz hale getiriyor. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydediliyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye sevk edildi.